На озере Лосиха в поселке Анопино в минувшую пятницу были обнаружены тела утонувших детей: двоих мальчиков и девочки. Им было по 8-9 лет. Следком завел уголовное дело. Спасатели предупреждают:

На озере Лосиха в поселке Анопино в минувшую пятницу были обнаружены тела утонувших детей: двоих мальчиков и девочки. Им было по 8-9 лет. Следком завел уголовное дело. Спасатели предупреждают: зимняя одежда моментально впитывает воду и выбраться из водоема, если провалился под лед, может просто не хватить сил. Согласно статистике МЧС, с начала года на водоёмах