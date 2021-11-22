Акция продлится до 22 декабря.

Во Владимирской области до 22 декабря пройдёт акция «Иммунитет 60+». Её участниками станут граждане в возрасте старше 60 лет, привитые от ковида с 30 октября по 22 декабря.Регистрация участников проводится в пунктах иммунизации при помощи волонтёров, а также в учреждениях социальной защиты населения. Пожилые люди могут самостоятельно подать заявку на сайте иммунитет33.рф.Для получения консультаций работают «горячие линии»: 8 (800) 100-81-28, 8 (800) 450-01-21, 128 или 8 (4922) 36-28-33.После этого, 24 декабря среди зарегистрированных номеров СНИЛС с использованием генератора случайных чисел разыграют бытовую технику. Призы победителям лотереи доставят сотрудники фонда «Близкие люди» и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.