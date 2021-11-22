О трагедии в Анопино. Там на водоёме погибли трое детей восьми и девяти лет. Возбуждено уголовное...

О трагедии в Анопино. Там на водоёме погибли трое детей восьми и девяти лет. Возбуждено уголовное дело. Из посёлка, который погрузился в траур, расскажет Екатерина Таманова.Тонкий слой льда и... тишина. О трагедии напоминают только детские игрушки и свечи. К месту гибели троих детей их приносят жители поселка Анопино Гусь-Хрустального района. В пятницу после школы двое мальчиков и девочка решили пойти гулять на местное озеро Лосиха. Возможно, они проверяли лёд на прочность.Олимпиада Станиславовна, жительница поселка Анопино:- Их было еще там двое, но двое то старшие ушли. А вот эти брат с сестрой и еще брат двоюродный эти пошли по своему. И они дошли до середки и все уже ... Видно у них рюкзаки были..потянулись.Пропажу детей обнаружили сразу, когда те не вернулись вовремя после уроков. На поиски младших братьев и сестры отправили старшего брата, он и нашел портфель на берегу озера. На место происшествия сразу же выехали руководитель управления Следственного комитета и представители прокуратуры. По словам Евгения Рыгалова, по предварительной версии, "дети неверно оценили степень опасности нахождения на тонком льду".Евгений Рыгалов, исполняющий обязанности Гусь-Хрустального межрайонного прокурора:- Было возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 109, которое в настоящие время расследуется. Так же гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проводится проверка. В ходе которой, будет дана оценка действиям всех органов системы профилактики по предупреждению подобных происшествий.Озеро Лосиха, в котором утонули дети, находится на землях лесного фонда, уже за границами поселка. Здесь установлен и предупреждающий знак о запрете выхода на лед. Спасатели подчёркивают: сейчас самый сложный, опасный период ледостава. В стороне от водных объектов нужно держаться и детям, и взрослым.Руслан Блинов, первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимирский области:- Ни один ролик, не одно занятие мы провели .....которая, наиболее безопасна.С погибшими школьниками в Анопино простились накануне. Спасатели, следователи, прокуроры, детский обмудсмен региона в очередной раз призывают семьи и педагогов провести разъяснительные беседы с детьми. Объяснив опасность выхода на тонкий лёд. От знания этой азбуки безопасности зависит... жизнь.Екатерина Таманова. Андрей Сингяин. "Вести-Владимир"