В Гусь-Хрустальном 25 ноября состоятся публичные слушания Известно, что вход на мероприятие будет организован по QR-кодам и справкам об отсутствии ковида. На сайте горадминистрации ..

В Гусь-Хрустальном 25 ноября состоятся публичные слушания Известно, что вход на мероприятие будет организован по QR-кодам и справкам об отсутствии ковида.На сайте горадминистрации появилось сообщение со ссылкой на указ губернатора, что все участники должны использовать СИЗы и соблюдать социальную дистанцию.«Будут допущены лица, имеющие: действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание COVID-19, сертификат о прививке от ковида», - уточнили чиновники.При этом о ПЦР-тест или справка о наличии антител не будет являться пропуском на «публичку». Интересно, что повсеместное введение QR-кодов во Владимирской области запланировано лишь с 15 декабря. К слову, даже федеральный законопроект ещё будет проходить ряд согласований, утверждений, правок, и неизвестна даже примерная дата его рассмотрения. Видимо, в Гусь-Хрустальном живут по своим законам.Таким образом, у невакцинированных гусевчан остаётся единственная возможность выразить своё мнение – оформить замечания и предложения в письменном виде. Они принимаются по адресу: улица Калинина, дом №1, кабинет № 2 в рабочие дни с 8.30 до 12.15 и с 13.00 до 17.15.Ранее местный горсовет Напомним, что кроме Гусь-Хрустального во Владимирской области лишь жители Собинки и Мурома голосуют за мэра на всенародных выборах.