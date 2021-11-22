Нарушения устранены. Одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Меленковского района наказала подрядчика за срыв сроков по реконструкции водозабора в деревне Двойново.В марте местная администрация заключила с ООО «СК КИТ» контракт на выполнение работ по модерзинации наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением. Коммунальщики должны были сдать объект до 31 июля.При этом к 10 сентября работы были выполнены лишь на 95%.«Не установлено ограждение по периметру территории, не проведена пуско-наладка, не смонтированы наружные сети электроснабжения», - выяснили прокуроры.В адрес компании было внесено представление. Нарушения устранены. Одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности.