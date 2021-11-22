Во Владимирском филиале РАНХиГС прошла традиционная научно-практическая конференция по...

Во Владимирском филиале РАНХиГС прошла традиционная научно-практическая конференция по стратегическую управлению. Подробности у Юлии Шуваловой.Стратегический менеджмент, как метод антикризисного управления в муниципальных образованиях - главная тема конференции. Президентская академия вновь стала площадкой для обмена лучшими практиками по созданию благоприятной инвестиционной среды. Вуз активно способствовал эффективной разработке стратегий развития муниципальных образований.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХИГС, зампредседателя Законодательного Собрания:- Владимирский филиал большинству муниципалитетов Владимирской области в свое время помогал разрабатывать свои стратегии развития своих территорий. В целом стратегическое планирование играет очень важное значение на уровне государства, региона, муниципалитетов. Связано это тем, что стратегия, её разработка, позволяет эффективно планировать расходование бюджет средств и выстраивать оптимальный режим развития своих территорий.В конференции приняли участие руководство администрации области и Ассоциации "Совет муниципальных образований", главы муниципальных образований, эксперты - преподаватели Владимирского филиала РАНХиГС. В режиме онлайн к обсуждению подключился Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- До 2024 года по поручению Президента должно быть... объем инвестиций в основной капитал 25% составлять от ВВП региона. Это крайне трудно достижимый показатель, но, тем не менее, это наш главный сейчас ориентир.Участники конференции обсудили широкий круг вопросов стратегического планирования с учетом внешних вызовов и местной специфики, необходимость укрепления взаимодействия на межмуниципальном уровне и создание механизмов по формированию благоприятного инвестиционного климата. О своих стратегиях рассказали главы муниципалитетов.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- На сегодняшний день у нас намеченные планы перевыполняются почти в два раза и соответственно это дает ту надежду, что и в дальнейшем мы будем развивать нашу территорию, а это привлечение инвестиций, создание рабочих мест, создание комфортных безопасных условий проживания на территории Камешковского района.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:- Мы сейчас реализуем тоже новое направление - это комплексное развитие села. Наши поселения начали активно участвовать в этих программах. Всё новое сразу же воплощается в стратегию, редактируется и потом в жизнь.В будущем идеи и предложения участников научно-практической конференции станут частью программы экономического развития региона.Юлия Шувалова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир"