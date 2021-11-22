Коронавирус в России принял ужасающий поворот. Региональные власти вводят новые меры.

Коронавирус в России принял ужасающий поворот. Региональные власти вводят новые меры.Во всех регионах страны борьба с COVID-19 идет полным ходом. Однако условия этой борьбы в разных субъектах федерации отличаются. Местами применяется практика использования QR-кодов, которая ограничивает непривитых граждан и ставит для них жесткие условия выживания. Пока коронавирус в России не хочет сдавать позиции, правительство ХМАО решило усилить контроль над людьми.Стало известно, что с 22 ноября до 5 декабря в ХМАО объявлена обязательная самоизоляция для невакцинированного населения. Пока мера касается не всей Югры, а нескольких городов — Урая, Нефтеюганска, Нягани. Еще ограничения задели отдельные поселки Мортка, Мулымья, Междуреченский, Луговой и село Леуши.Коронавирус в России способствует изобретательности региональных властей, которые порой заставляют народ вакцинироваться устрашающими методами. Так, правительство Татарстана с началом холодов лишило людей без QR-кодов проезда в общественном транспорте. Как сообщают "Известия", в республике за несколько часов против воли высадили на улицу около 800 непривитых человек.Напомним, официальная статистика по коронавирусу в России выглядит плачевно. Помимо взрослых, в стране еще и детей. На них уже проводятся испытания.