Официальный день работников сельского хозяйства отмечается в начале октября, но в этом году из-за...

Официальный день работников сельского хозяйства отмечается в начале октября, но в этом году из-за локдауна торжества пришлось перенести.Сезон 2021 года, по словам самих аграриев, выдался сложным. Суровым испытанием стали рекордная жара и засуха. Однако, с трудностями справились. Товаров пищевой промышленности за 9 месяцев года было отгружено на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого. Поблагодарить аграриев за труд приехали первые лица области - врио Губернатора Александр Авдеев и председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв. По словам спикера облпарламента, поддержка агропромышленного комплекса- приоритетное направление в работе депутатского корпуса. По настоянию ЗС в текущем году финансирование отрасли было увеличено на 300 миллионов и составило 1, 8 миллиардов рублей.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Безусловно мы и дальше будем оказывать будем оказывать всевозможную помощь, поддержку нашему сельскому хозяйству. Дорогие друзья, я думаю мы с вами прекрасно понимаем, что главным достоянием села, сельского хозяйства являются люди. Являются сельские труженики.В следующем году депутаьы намерены расширить господдержку аграрев и внедрить практику частичного возмещения затрат на производство и реализацию зерновых, развитие сельского туризма, подготовку проектов межевания и кадастровых работ.