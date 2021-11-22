Среди погибших на воде - 8 детей.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов провёл брифинг по вопросу предотвращения гибели людей на тонком льду.
В ведомстве напомнили, что толщина безопасной кромки для одного человека должна быть не менее 10 сантиметров. Спасатели усиливают патрулирование водоёмов.
Руслан Вячеславович обратился к родителям с призывом – не допускать детей к рекам и озёрам в период, когда лёд ещё не окреп.
С 19 ноября в регионе проводится месячник безопасности людей на водных объектах. Сотрудники МЧС информируют жителей об опасности выхода на тонкий лёд. В школах проводятся уроки, информация публикуется в СМИ и в местах массового скопления людей.
С начала 2021 года во Владимирской области утонули 43 человека, в том числе 8 детей.
Напомним, что в конце прошлой недели в Гусь-Хрустальном районе
По факту гибели ребят возбуждено уголовное дело.