Среди погибших на воде - 8 детей.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов провёл брифинг по вопросу предотвращения гибели людей на тонком льду.В ведомстве напомнили, что толщина безопасной кромки для одного человека должна быть не менее 10 сантиметров. Спасатели усиливают патрулирование водоёмов.Руслан Вячеславович обратился к родителям с призывом – не допускать детей к рекам и озёрам в период, когда лёд ещё не окреп.С 19 ноября в регионе проводится месячник безопасности людей на водных объектах. Сотрудники МЧС информируют жителей об опасности выхода на тонкий лёд. В школах проводятся уроки, информация публикуется в СМИ и в местах массового скопления людей.С начала 2021 года во Владимирской области утонули 43 человека, в том числе 8 детей.Напомним, что в конце прошлой недели в Гусь-Хрустальном районеПо факту гибели ребят возбуждено уголовное дело.