Бонус за здоровье. В Вязниках люди старшего поколения, те, кто сделал прививку от коронавируса,...

Бонус за здоровье. В Вязниках люди старшего поколения, те, кто сделал прививку от коронавируса, могут стать обладателями абонементов в спортивно-оздоровительный комплекс.О "спортивном" поощрении за вакцинацию рассказывают "Вязники на связи". С инициативой отметить жителей, которые позаботились о собственной безопасности и внесли вклад в коллективный иммунитет, выступили районная администрация и управление физкультуры и спорта. Чтобы принять участие в розыгрыше абонементов, вязниковцам возраста 60 плюс необходимо сделать прививку до 15 декабря.Ольга Коваленко, заместитель директора спортивно-оздоровительного комплекса "Чемпион":- Каждому участнику розыгрыша будет присвоен номер. С помощью генератора случайных чисел. 16 декабря состоится розыгрыш. Победители получат абонементы на посещение бассейна и тренажёрного зала нашего спортивного комплекса.