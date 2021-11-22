Мужчина регулярно угощал девочку пивом.

Вязниковский суд рассмотрит уголовное дело за вовлечение ребёнка в употребление спиртных напитков. Местная прокуратура направила материалы для рассмотрения.С декабря 2020 по август 2021 года отец девочки неоднократно приобретал и угощал свою несовершеннолетнюю дочь пивом, тем самым вовлекая её в систематическое распитие алкоголя.«Таким образом он стремился расположить к себе и поднять свой авторитет в её глазах», - пришли к выводу в Вязниковской прокуратуре.В ведомстве считают, что причинён вред физическому и психическому здоровью девочки, а также моральному облику.Мужчине грозит пять лет колонии.