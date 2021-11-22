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Трое детей погибли на озере в Анопино....
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Трое детей погибли на озере в Анопино. Возбуждено уголовное дело. Что известно об обстоятельствах трагедии?
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