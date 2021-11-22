Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ушли под лёд Трое детей погибли на озере в Анопино....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ушли под лёдТрое детей погибли на озере в Анопино. Возбуждено уголовное дело. Что известно об обстоятельствах трагедии?- ЧП на федеральной трассеВ Лакинске рухнул надземный пешеходный переход. Подробности аварии, которая полностью парализовала движение.- Вспоминая легендуКо дню рождения великого актёра и нашего земляка. Владимирские страницы биографии Алексея Баталова.