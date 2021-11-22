Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Погибли дети Беду принёс первый тонкий лёд. На озере...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Погибли детиБеду принёс первый тонкий лёд. На озере Лосиха в Анопино погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело.- Ковидный госпитальЛес валят, ветки горят. На территории ОКБ расчищают площадку под строительство ковидного госпиталя. Каким будет проект?- СТОП ДТППоддержать пострадавших в ДТП. Общественная инициатива и первая помощь нашему земляку Егору Алфёрову.