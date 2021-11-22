Участники Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области снова встретились в зале заседаний. Уже почти 10 лет в Молодежной думе работают юноши и девушки, учатся основам

Участники Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области снова встретились в зале заседаний. Уже почти 10 лет в Молодежной думе работают юноши и девушки, учатся основам законотворчества, а также применяющие эти навыки на практике. На ноябрьском пленарном заседании молодых законотворцев приветствовали врио губернатора Александр Авдеев, спикер областного Заксобрания Владимир Киселев и председатель Молодежного парламента при