Это самая крупная партия за весь период пандемии.

Во Владимирскую область поступила самая крупная партия вакцины «Спутник Лайт» - 46 тысяч доз. За весь период пандемии коронавируса в 33-ий регион поставлено свыше 176 тысяч инъекций препарата для ревакцинации. Всего поставлено более 713 тысяч доз различных вакцин от COVID-19.По рекомендациям Минздрава «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для пациентов, перенесших ковид или вакцинированных от опасной инфекции.Напомним, что в регионе планируется привить 80% населения – более 874 тысяч жителей.На 22 ноября первый этап прошли свыше 497 тысяч человек, из них более 423 тысяч завершили полный курс. План выполнен на 57%.