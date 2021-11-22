Лишь 2% владимирцев зарабатывают больше 100 тысяч ежемесячно.

Во Владимирской области диапазон зарплат, среди работников наиболее распространённых профессий, варьируется от 19 до 38 тысяч рублей в месяц. Разрыв между условно богатыми и условно бедными жителями составляет 7,5 раза. Об этом свидетельствует рейтинг коллег изЭксперты сравнили слои населения, которые зарабатывают больше 100 тысяч рублей и меньше 15. В среднем порядка 9% россиян получают более 100 тысяч рублей, а 10% - ниже 15 тысяч.Владимирская область заняла 63 место среди 85 субъектов РФ. Выяснилось, что жалованье лишь 2% жителей региона превышает 100 тысяч рублей. Для сравнения – у 15% владимирцев оклад составляет меньше 15 тысяч рублей.В разрезе соседей 33-ий регион выглядит лучше лишь на фоне Ивановской и Костромской областей. Рязанцы, ярославцы и нижегородцы расположились на 52, 47 и 33 местах.Самой благополучной оказалась Чукотка. На дне таблицы – Калмыкия, Ингушетия, Дагестан и Мордовия.