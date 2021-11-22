Кроме того, подрядчика ждут штрафные санкции.
Власти Владимирской области могут расторгнуть контракт с подрядчиком, который строит в Коврове . Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев.
Главе региона пришло письмо от местного жителя, который рассказал, что стройка практически заморожена. С момента последнего визита высшего должностного лица области количество рабочих на объекте не увеличилось.
Напомним, что
«Поговорим со строителями. Если обстановка не изменилась, то пусть не обижаются. Будем выставлять штрафы, расторгать контракт и искать нового подрядчика, а не мучиться с этим», - подчеркнул Александр Авдеев.
Он планировал посетить город оружейников в минувшие выходные, но полноценная поездка сорвалась из-за , куда губернатор экстренно выехал, узнав о случившемся.
Напомним, что стоимость нового учебного заведения оценивается в 585 млн рублей. К школе заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также возле учреждения появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола. Объект должен состоять из 44 классов. Появление новой школы должно разгрузить три соседних, где дети учатся в две смены. Срок сдачи - 15 декабря 2022 года.
Ранее мы сообщали, что ковровская горпрокуратура выявила на стройке массовые нарушения. В отношении руководителя фирмы и самой организации