Кроме того, подрядчика ждут штрафные санкции.

Власти Владимирской области могут расторгнуть контракт с подрядчиком, который строит в Коврове . Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев.Главе региона пришло письмо от местного жителя, который рассказал, что стройка практически заморожена. С момента последнего визита высшего должностного лица области количество рабочих на объекте не увеличилось.Напомним, что«Поговорим со строителями. Если обстановка не изменилась, то пусть не обижаются. Будем выставлять штрафы, расторгать контракт и искать нового подрядчика, а не мучиться с этим», - подчеркнул Александр Авдеев.Он планировал посетить город оружейников в минувшие выходные, но полноценная поездка сорвалась из-за , куда губернатор экстренно выехал, узнав о случившемся.Напомним, что стоимость нового учебного заведения оценивается в 585 млн рублей. К школе заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также возле учреждения появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола. Объект должен состоять из 44 классов. Появление новой школы должно разгрузить три соседних, где дети учатся в две смены. Срок сдачи - 15 декабря 2022 года.Ранее мы сообщали, что ковровская горпрокуратура выявила на стройке массовые нарушения. В отношении руководителя фирмы и самой организации