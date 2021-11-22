При этом ещё один возможный вариант развития событий – открытие мест для больных ковидом в роддоме №2 на улице Офицерской во Владимире. Местная обсервация пустует с 2019 года.

Власти передумали . Ранее сообщалось, что в учреждении развернут 66 коек.Новость об открытии ковидария взбудоражила местную общественность. Жители были уверены, что больница полностью перейдёт под лечение пациентов с коронавирусом, а оказание плановой помощи будет приостановлено.Между тем по данным департамента здравоохранения, медучреждение ждёт ремонт и подготовка к возможному развёртыванию «красной зоны». Однако сейчас во Владимирской области ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. Необходимости в открытии специализированного отделения пока нет. Палаты Селивановской ЦРБ рассматриваются в качестве резервных.При этом ещё один возможный вариант развития событий – открытие мест для больных ковидом в роддоме №2 на улице Офицерской во Владимире. Местная обсервация пустует с 2019 года.