При этом ещё один возможный вариант развития событий – открытие мест для больных ковидом в роддоме №2 на улице Офицерской во Владимире. Местная обсервация пустует с 2019 года.
Власти передумали . Ранее сообщалось, что в учреждении развернут 66 коек.
Новость об открытии ковидария взбудоражила местную общественность. Жители были уверены, что больница полностью перейдёт под лечение пациентов с коронавирусом, а оказание плановой помощи будет приостановлено.
Между тем по данным департамента здравоохранения, медучреждение ждёт ремонт и подготовка к возможному развёртыванию «красной зоны». Однако сейчас во Владимирской области ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. Необходимости в открытии специализированного отделения пока нет. Палаты Селивановской ЦРБ рассматриваются в качестве резервных.
При этом ещё один возможный вариант развития событий – открытие мест для больных ковидом в роддоме №2 на улице Офицерской во Владимире. Местная обсервация пустует с 2019 года.