Подрядчика оштрафуют.

Врио губернатора Александр Авдеев проинспектировал , где 2 ноября подрядчику была поставлена задача увеличить количество рабочих на объекте.Как сообщает Белый дом, компания «Айди Партнёр» не выполнила достигнутые договорённости. Рабочих на площадке недостаточно, возведение учреждения ведётся вяло, что не позволяет сократить отставание. Оно наоборот только растёт.Повторный выезд на место показал, что без решительных мер не обойтись. Представленный еженедельный график не соблюдается.«Организация не справляется, не может решить поставленные задачи. Мы теряем время. Здесь – расторжение и штраф», − заявил глава региона по итогам выезда в город оружейников.Новая школа в микрорайоне Салтаниха строится в рамках национального проекта «Образование». Стоимость нового учебного заведения оценивается в 585 млн рублей. К новому зданию заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также возле учреждения появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола. Объект должен состоять из 44 классов. Появление новой школы должно разгрузить три соседних, где дети учатся в две смены. Срок сдачи - 15 декабря 2022 года.