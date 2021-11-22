Чиновники владимирской мэрии вместе с полицией с 15 по 21 ноября проверили 56 предприятий сферы услуг, заведений общепита и магазинов.

Чиновники владимирской мэрии вместе с полицией с 15 по 21 ноября проверили 56 предприятий сферы услуг, заведений общепита и магазинов. Нарушения масочного режима выявлены на девяти объектах.«С гражданами проведена разъяснительная работа. Составлено пять протоколов», - уточнили в горадминистрации.Всего с 1 января власти обследовали 2700 мест, на 592 из которых объектах были зафиксированы нарушения. Всего с начала года составлено 64 протокола за нарушение масочного режима.Напомним, что для граждан сумма штрафа варьируется от 1000 до 30 тысяч рублей.