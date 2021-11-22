Во Владимире начались работы на месте будущего ковидного госпиталя. На стройплощадке в Загородном...

Во Владимире начались работы на месте будущего ковидного госпиталя. На стройплощадке в Загородном парке побывал Никита Тарбеев."Проход запрещен, идёт валка леса".- именно на этом участке примерно в пятистах метрах от хирургического корпуса областной клинической больницы будет размещен новый ковидный госпиталь. Сотрудники владлесхоза обещают подготовить строительную площадку за неделю. Для этого им придется вырубить порядка шестисот сосен. ))И это только на первом этапе, всего под топор пойдут полторы тысячи деревьев. Вырубку областные власти обещают компенсировать - но потом. Сейчас главное - скорость. Работа кипит: стволы сосен вывозят, ветви сжигают прямо на месте.Олег Лавров, гендиректор ГАУ "Владимирский лесхоз":- Люди приступили к работам уже в субботу - сегодня третий день работают. Задействовано более пятнадцати человек, шесть единиц техники, специально пожарная машина для пожарной безопасности.Общая площадь будущей инфекционной больницы - двадцать тысяч квадратных метров, четырехэтажное здание будет расчитано на двести сорок два койкоместа с подведением кислорода.Его возведут по тому же проекту, по которому построен новый ковидарий в Курской области. Владимирская делегация посетила объект и нашла его более интересным, чем быстровозводимый инфекционный госпиталь в Оренбурге. Курский , многоэтажный вариант сложнее и дороже, но зато прослужит не менее пятидесяти лет. Первоначально рассматривались еще две точки для размещения инфекционной больницы - в микрорайоне Энергетик и в деревне Новая Быковка, но в итоге строить такое учреждение в чистом поле было признано нецелесообразным. Стоимость проекта - три миллиарда рублей. Как заявил врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин, в сентябре следующего года инфекционный корпус примет первых пациентов.Герман Елянюшкин, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Строительство по ПОСу- не менее пятнадцати месяцев, но губернатором поставлена задача максимально сократить сроки строительства и мы планируем уложиться в семь- десять месяцев. Сейчас задействованы 43 рабочих , работы будут вестись при строительстве в две смены, количество рабочих одновременно находящихся на строительной площадке будет порядка 650-800 человек.Еще одна задача - комплектование штата будущей больницы. Учитывая дефицит медицинских кадров в регионе, её решение тоже потребует серьезных усилий.Никита Тарбеев. Александр Голубев. "Вести-Владимир"