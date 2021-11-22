Во Владимире начались работы на месте будущего ковидного госпиталя. На стройплощадке в Загородном...
Во Владимире начались работы на месте будущего ковидного госпиталя. На стройплощадке в Загородном парке побывал Никита Тарбеев.
"Проход запрещен, идёт валка леса".- именно на этом участке примерно в пятистах метрах от хирургического корпуса областной клинической больницы будет размещен новый ковидный госпиталь. Сотрудники владлесхоза обещают подготовить строительную площадку за неделю. Для этого им придется вырубить порядка шестисот сосен. ))
И это только на первом этапе, всего под топор пойдут полторы тысячи деревьев. Вырубку областные власти обещают компенсировать - но потом. Сейчас главное - скорость. Работа кипит: стволы сосен вывозят, ветви сжигают прямо на месте.
Олег Лавров, гендиректор ГАУ "Владимирский лесхоз":
- Люди приступили к работам уже в субботу - сегодня третий день работают. Задействовано более пятнадцати человек, шесть единиц техники, специально пожарная машина для пожарной безопасности.
Общая площадь будущей инфекционной больницы - двадцать тысяч квадратных метров, четырехэтажное здание будет расчитано на двести сорок два койкоместа с подведением кислорода.
Его возведут по тому же проекту, по которому построен новый ковидарий в Курской области. Владимирская делегация посетила объект и нашла его более интересным, чем быстровозводимый инфекционный госпиталь в Оренбурге. Курский , многоэтажный вариант сложнее и дороже, но зато прослужит не менее пятидесяти лет. Первоначально рассматривались еще две точки для размещения инфекционной больницы - в микрорайоне Энергетик и в деревне Новая Быковка, но в итоге строить такое учреждение в чистом поле было признано нецелесообразным. Стоимость проекта - три миллиарда рублей. Как заявил врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин, в сентябре следующего года инфекционный корпус примет первых пациентов.
Герман Елянюшкин, врио заместителя губернатора Владимирской области:
- Строительство по ПОСу- не менее пятнадцати месяцев, но губернатором поставлена задача максимально сократить сроки строительства и мы планируем уложиться в семь- десять месяцев. Сейчас задействованы 43 рабочих , работы будут вестись при строительстве в две смены, количество рабочих одновременно находящихся на строительной площадке будет порядка 650-800 человек.
Еще одна задача - комплектование штата будущей больницы. Учитывая дефицит медицинских кадров в регионе, её решение тоже потребует серьезных усилий.
Никита Тарбеев. Александр Голубев. "Вести-Владимир"