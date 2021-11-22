На прививку от коронавируса - на социальном такси. Как организована доставка пожилых людей на...

На прививку от коронавируса - на социальном такси. Как организована доставка пожилых людей на вакцинацию? - расскажет Вера Куликова.- Здравствуйте! Это Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения. Мы вас приглашаем на вакцинацию.Так начинается день во всех учреждениях социальной защиты области. Только во Владимире в базе данных - 60 тысяч горожан старше 60 лет. Сотрудники предлагают помощь тем, кто ещё не сделал прививку от ковида.Елена Беряцкене, директор Управления социальной защиты населения по г. Владимиру:- 40 тысяч населения мы уже обзвонили. Кто-то нуждается в помощи в доставке из дома до лечебного учреждения, кто-то сам, если способен вакцинируется и совместными усилиями все социальные службы сейчас работают в этом направлении.В пандемию социальные работники доставляют пенсионерам продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Сейчас, по-мнению сотрудников соцзащиты, пожилым людям, они в группе риска, важно помочь вакцинироваться. Комплексный центр соцобслуживания выделяет социальное бесплатное такси. Оно доставит в прививочные пункты тех, кто, в силу возраста, не может добраться до поликлиники самостоятельно.Татьяна Семёнова, и.о. директора Владимирского областного комплексного центра социального обслуживания населения:- Самое главное - центр социального обслуживания предоставляет транспорт, соцтакси и даже специализированный транспорт, который может доставлять и перевозить инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: колясочников.Сотрудники социальной службы сопровождают пожилых до места вакцинации и обратно, помогают оформить документы.Людмила Андреевна Сачкова, жительница Владимира:- Ковидом только что переболел муж. Необходимую помощь приняла сразу после звонка из Владимирского комплексного центра социального обслуживания.Людмила Андреевна Сачкова, пенсионер:- Большая помощь, потому что много вопросов когда. Как обратиться в поликлинику записаться на прививку, а здесь соцработники оказывают услугу эту, и мы можем спокойно приехать, даже привозят и увозят после того как сделаем прививку.Ежедневно во Владимире службой социального такси с доставкой к месту вакцинации и обратно пользуются до 20 человек. Получить эту или иную помощь можно по социальному телефону 36-28-33. Единый номер: 8-800-450-01- 21.Вера Куликова. Семен Карпов. "Вести-Владимир"