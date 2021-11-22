В мероприятии приняли участие сотрудники регионального УМВД, член общественного совета при УМВД, представители профильного департамента областной Администрации и национальных диаспор.

В пресс-центре УМВД России по Владимирской области прошло мероприятие в формате «круглого стола» в рамках проводимой МВД России акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».В мероприятии приняли участие руководители Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции регионального УМВД, представители профильного департамента Администрации Владимирской области и представители национальных диаспор.В ходе встречи участники обсудили вопросы межнациональных отношений, формирования нетерпимости к экстремистской идеологии и ксенофобии. Также сотрудники полиции довели до участников «круглого стола» информацию об изменениях в области миграционного законодательства, вручили для распространения среди своих соотечественников профилактические информационные материалы и ответили на возникшие в ходе обсуждения вопросы.По результатам встречи запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на решение проблем социальной адаптации иностранных граждан, предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, в том числе мошенничеств, совершаемых в отношении различных слоев граждан с применением информационно-коммуникативных технологий.