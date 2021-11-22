Проезжая часть расчищена и обработана противогололёдными реагентами. С тротуаров, лестниц и остановок убиралась наледь и снежная «каша». Их также подсыпали пескосоляной смесью.

В минувшие выходные на расчистку дорог и тротуаров Владимира от снега было привлечено 63 дворника и 42 единицы спецтехники ЦУГДа. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.Проезжая часть расчищена и обработана противогололёдными реагентами. С тротуаров, лестниц и остановок убиралась наледь и снежная «каша». Их также подсыпали пескосоляной смесью.По вопросам уборки Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами»: 47-90-94, 8-960-721-49-49.Напомнинаем, что за содержание дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За участки, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, их владельцы или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации работает «горячая линия»: 53-26-30.