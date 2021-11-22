Она расположится в микрорайоне Добрый.

Во Владимире в запуск подстанции скорой помощи на улице Растопчина вложат 11 млн рублей. Лот уже размещён на госзакупках. Напомним, что 12 ноября врио губернатора Александр АвдеевЗаявки принимаются до 1 декабря. Станция разместится на участке площадью 5 384 квадратных метра.Она будет оснащена тёплым гаражом на 20 карет скорой помощи; крытой летней стоянкой на 14 машин; площадкой для автономного источника питания; мойками для транспорта; парковкой для автомобилей медиков; зоной для отдыха персонала; резервным источником электропитания; трансформаторной подстанцией; газовой котельной; станцией заправки медицинскими газами.Численность сотрудников составит 448 человек.Ранее мы сообщали, что во Владимире количество бригад скорой медицинской помощи