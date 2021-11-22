В Вязниках направлено в суд уголовное дело по обвинению родителя в вовлечение своего...

В Вязниках направлено в суд уголовное дело по обвинению родителя в вовлечение своего несовершеннолетнего ребенка в систематическое распитие алкогольной продукции.Вязниковской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в вовлечении своего ребенка в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции.В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый с декабря 2020 по август 2021 гг. неоднократно приобретал и угощал свою несовершеннолетнюю дочь пивом, стремясь расположить к себе и поднять свой авторитет в ее глазах.Своими действиями житель Вязников причинил вред физическому и психическому здоровью девочки.Уголовное дело будет рассмотрено Вязниковским городским судом. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Фото: www.pexels.com