В Александрове перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве случайного...

В Александрове перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве случайного знакомого.Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы города Александров. Она обвиняется в убийстве.По версии следствия, 22 августа 2021 года обвиняемая совместно с мужем распивали спиртные напитки. Около 21 часа супруги пошли докупить спиртного и в магазине встретили ранее незнакомого им мужчину, который попросил их пустить его переночевать.После полученного согласия компания вернулась домой и продолжила распивать спиртное. В какое-то время между мужчинами произошел конфликт и они вступили в драку. Женщина, увидев происходящее, бросилась на защиту мужа и нанесла около 20 ударов ножом незнакомцу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. С места совершения преступления обвиняемая совместно с мужем скрылись, избавившись от орудия преступления.Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Александровскому району 3 сентября супружеская пара была обнаружена у знакомых, у которых они скрывались после совершения преступления.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд, информирует следственное управление следкома РФ по Владимирской области.Фото: www.pexels.com/