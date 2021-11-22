За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2415 летальных исходов.

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 14 человек. Об этом 22 ноября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2415 летальных исходов.При этом 53 980 больных Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 114 пациентов.