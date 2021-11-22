Новому ковид-госпиталю потребуется порядка 500 специалистов.

Во Владимирской областной клинической больнице из-за отменили почти полторы тысячи плановых операций. Об этом журналистам рассказал главный врач ОКБ Владимир Безруков.Сейчас хирургический корпус учреждения перепрофилирован под ковид-госпиталь. Решить проблему призван новый , который построят в 2022 году.«По опыту коллег можно сделать вывод, что инфекционному корпусу потребуется порядка 500 специалистов: врачи, медсёстры, вспомогательный персонал», - добавил руководитель.Он отметил, что для решения проблемы дефицита кадров вводятся«Если сравнивать с Ивановской областью, то по уровню зарплат мы выглядим лучше. Разница порядка 10 тысяч рублей. Конечно, трудно конкурировать с Москвой. Большой отток специалистов идёт в столичный регион. Однако есть и другие субъекты, где люди проявят интерес к условиям, которые мы в ближайшее время будем предоставлять», - резюмировал Безруков.