За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 38 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 2 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 374 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 65 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия.Так, в Собинском районе 20 ноября около 23:20 на 158 км автодороги М-7 «Волга», водитель автомобиля «ГАЗ», 1986 года рождения, потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 22-летний пассажир автомобиля «ГАЗ» госпитализирован.21 ноября около 19:30 в Кольчугинском районе на 3 км автодороги «Кольчугино – Киржач» случилась похожая авария. 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ» также оказался в кювете и перевернулся. В результате ДТП пассажир 1980 года рождения направлен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области