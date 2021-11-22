До 2024-го года Зеленский должен встретиться с Путиным. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.

До 2024-го года Зеленский должен встретиться с Путиным. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.Украинский президент Владимир Зеленский не раз изъявлял желание встретиться с российским главнокомандующим Владимиром Путиным. Многие политологи сходятся во мнении, что для проведения подобного мероприятия на данный момент нет необходимого контекста, а также повестки.Деятели высказываются в пользу версии о том, что лидерам двух стран пока что нечего обсуждать, поскольку их позиции не предполагают каких-либо компромиссов. При этом некоторые эксперты полагают, что прямой диалог смог бы положить начало решению затянувшегося внешнеполитического кризиса.Немецкий политолог Александр Рар убежден, что следует встретиться с Путиным до 2024-го года, когда президентский срок украинского лидера подойдет к концу. При этом Незалежной для этого не нужны западные представители, подчеркнул специалист.Рар отметил, что Украина является самодостаточной страной, у которой должна быть воля для того, чтобы поддерживать взаимоотношения с соседями без внешнего вмешательства. Эксперт допустил, что в действительности у может получиться сложный разговор, который не даст желаемого результата, но попытка того стоит.