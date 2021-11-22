Житель Коврова обвиняется в совершении серии краж. Грабитель снимал противомоскитные сетки с окон...

Житель Коврова обвиняется в совершении серии краж. Грабитель снимал противомоскитные сетки с окон детских садовЗавершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений краж.По версии следствия, в июле текущего года фигурант совершил кражи в детских садах. Злоумышленник через забор проникал на территорию детских дошкольных учреждений и похищал с окон первого этажа антимоскитные сетки. В дальнейшем он снимал алюминиевый профиль с сеток и сдавал их в пункт приема металла.Сумма причиненного ущерба составила 7415 рублей.Хорошее знание участковым уполномоченным полиции территории и населения своего обслуживаемого участка позволило полицейским быстро идентифицировать личность похитителя по приметам, полученным с камер видеонаблюдения, и установить его местонахождение.Обвиняемый в содеянном сознался. В ходе следствия ущерб возмещен полностью.В настоящее время уголовное дело по двум эпизодам преступной деятельности фигуранта направлено в суд, сообщает УМВД по Владимирской области.