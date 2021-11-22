Хорошее знание участковым уполномоченным полиции территории и населения своего обслуживаемого участка позволило полицейским быстро идентифицировать личность похитителя.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ.По версии следствия, в июле текущего года фигурант совершил кражи имущества, принадлежащего детским дошкольным учреждениям.Установлено, что злоумышленник через забор проникал на территорию детских дошкольных учреждений и похищал с окон первого этажа антимоскитные сетки. В дальнейшем он снимал алюминиевый профиль с сеток и сдавал их в пункт приема металла.Сумма причиненного ущерба составила 7415 рублей.Хорошее знание участковым уполномоченным полиции территории и населения своего обслуживаемого участка позволило полицейским быстро идентифицировать личность похитителя по приметам, полученным с камер видеонаблюдения, и установить его местонахождение.Обвиняемый в содеянном сознался.В ходе следствия ущерб возмещен полностью.В настоящее время уголовное дело по двум эпизодам преступной деятельности фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.