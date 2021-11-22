Ущерб от совершённых преступлений составил 7 415 рублей.

Полиция Коврова раскрыла две кражи. В обоих случаях в роли подозреваемого выступает 37-летний местный житель.В июле мужчина дважды украл с окон детских садиков москитные сетки. Он попадал на территорию дошкольных учреждений, перелезая через забор. Алюминиевый профиль сеток он сдавал в пункты приёма цветмета.Ущерб от совершённых преступлений составил 7 415 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, злоумышленника взяли при помощи участкового. Он опознал фигуранта по записям с видеокамер. Преступника задержали. На допросе он признался в содеянном и уже возместил ущерб.Уголовное дело передано в Ковровский городской суд для рассмотрения.