Сотрудники Владимирского МЧС совместно с представителями компании Газпром провели очередной рейд по многоквартирным домам в микрорайоне Доброе. Цель: напомнить жителям о том, как

Сотрудники Владимирского МЧС совместно с представителями компании Газпром провели очередной рейд по многоквартирным домам в микрорайоне Доброе. Цель: напомнить жителям о том, как правильно пользоваться газовым оборудованием, чтобы не случился пожар. Участники рейда посетили жителей пятиэтажки по адресу улица Безыменского, дом 13 «А». Жителей еще раз предупредили, что использовать газовую плиту, которая не прошла ежегодное