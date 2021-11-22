В Москве и Московской области объявлен повышенный, желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в столичном регионе до среды, 24 ноября. Введение режима синоптики ..

В Москве и Московской области объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в столичном регионе до среды, 24 ноября.Введение режима синоптики объясняют образование сильной гололедицы на дорогах: в Москве и Подмосковья некоторые из них буквально превратятся в катки. Специалисты рекомендуют местным автомобилистам как можно быстрее сменить шины с летних на зимние, а пешеходам – носить сезонную обувь, чтобы не поскользнуться, сообщают "".