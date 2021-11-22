За семь дней количество обращений выросло на 220.

C 10 по 17 ноября во владимирский ЦУР поступило 2505 жалоб, что на 220 больше по сравнению с предыдущей неделей. По традиции людей интересуют здравоохранение, ЖКХ и дороги. Больше всего жалоб – на нехватку медиков и введение QR-кодов.Жители Владимира чаще всего негодовали из-за , а также по поводу интервалов движения автобуса №22С.В разрезе тем количество жалоб выглядит так: медицина – 1882, ЖКХ – 219, дороги и транспорт – 100.Из областной столицы зарегистрировано 179 обращений, в Петушинском районе — 81, в Александровском — 44 жалобы. В основном своё недовольство владимирцы высказывают через госуслуги (2077 раз) и в соцсетях (более 400).