Знаменитый американский актер Гэри Олдмен объявил о завершении карьеры. Он сообщил, что после съемок сериала Медленные лошади прекратит участие в каких-либо проектах, связанных с ..

Знаменитый американский актер Гэри Олдмен объявил о завершении карьеры. Он сообщил, что после съемок сериала "Медленные лошади" прекратит участие в каких-либо проектах, связанных с производством кино.По данным , Олдмен намерен заниматься другими вещами, которые в данный момент интересуют его больше. Он отметил, что скоро ему исполняется 65 лет и "70 не за горами".