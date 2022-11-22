Он объяснил увольнение состоянием здоровья.

Александр Смирнов покидает пост главы Судогодского района. Он объяснил увольнение состоянием здоровья.Заявление об отставке уже подано в Совет народных депутатов, которые должны принять решение об уходе райменеджера. До окончания конкурса возглавлять район будет, видимо, кто-то из заместителей, которого также назначат парламентарии.Александр Смирнов занимал посты руководителей Судогды и района с 2007 года.Напомним, что на днях местный суд незаконными поборы, которые согласовали местные чиновники за аренду контейнерных площадок. За последние годы с населения незаконно собрали 4 млн рублей. По факту превышения должностных полномочий следственные органы возбудили уголовное дело.