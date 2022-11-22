29-летняя жительница Владимира накопила 96 штрафов за регулярные нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области. С женщины принудительно

29-летняя жительница Владимира накопила 96 штрафов за регулярные нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области. С женщины принудительно взыскали задолженность в размере превышающем 70 тысяч рублей. Приставы выяснили, что она владеет автомобилем «Volkswagen Polo»2016 года выпуска. Ей запретили всяческие регистрационные действия в отношении транспорта. Также девушке ограничили выезд из РФ. Помимо