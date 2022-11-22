29-летняя жительница Александрова, регулярно нарушающая ПДД, накопила 96 штрафов на общую сумму 70...

29-летняя жительница Александрова, регулярно нарушающая ПДД, накопила 96 штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей. Выплатить долг побудили меры принудительного воздействия.Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, добровольно оплачивать штрафы девушка не торопилась. Приставы выяснили, что у неё имеется автомобиль «Volkswagen Polo» 2016 года выпуска. В отношении ТС было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Кроме этого, судебный пристав вынес постановления о временном ограничении на выезд девушки из Российской Федерации и об обращении взыскания на денежные средства должницы, находящиеся в банке.Когда необходимая денежная сумма поступала на ее счёт, она была взыскана в счёт погашения задолженности.Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, ограничительные меры сняты.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos