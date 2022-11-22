Пятилетнее строительство дома на Всесвятской в Юрьевце закончилось. Дольщики получили долгожданные ключи от своих квартир. Строительство многоквартирного дома на улице Всесвятской с

Пятилетнее строительство дома на Всесвятской в Юрьевце закончилось. Дольщики получили долгожданные ключи от своих квартир. Строительство многоквартирного дома на улице Всесвятской с привлечением денег 110 дольщиков продолжалось более 5 лет. Строительная компания «Дельта М» неоднократно продлевала сроки въезда жильцов в дом, в связи с чем, прокуратура начала контролировать объект и деятельность застройщика. Длительное завершение стройки