Ольга Бузова терпит неудачи в личной жизни.

Ольга Бузова терпит неудачи в личной жизни.Экс-звезде "Дома-2", как известно, не очень везет с мужчинами. К 36 годам она так и не обзавелась семьей, зато получила неприятный статус разведенки – после разрыва с Дмитрием Тарасовым. Кажется, неприятности с мужским полом преследуют Ольгу Бузову не только в личной жизни.Накануне стало известно о начале съемок пародии на "Иронию судьбы", которую зрители увидят в Новый год. В новой версии нашумевшего фильма засветились многие звезды отечественного шоу-бизнеса: Павел Воля, Гарик Мартиросян, Марина Кравец, Сергей Жуков и, конечно, поющая телеведущая. Куда же без нее?В Сети появилась фотография Ольги Бузовой со съемок, благодаря которой стало понятно, что героиня артистки так же терпит неудачи в личной жизни, как и ее исполнительница. Знаменитость сыграет невесту Жени Лукашина, от которой, как известно, сбежал жених в другой город и к другой женщине.Параллель между героиней и поющей телеведущей не смогли не отметить и пользователи Интернета, куда попала фотография артистки в образе Гали."Ну кому же еще брошенку сыграть предложить? Брошенная невеста, что хорошего?", – пишет народ о новом амплуа теледивы.Не обошлось, конечно, и без негатива к новому проекту. Россиян явно возмутил тот факт, что на культовую картину снимают пародии, так еще и привлекают туда людей, якобы, без доли таланта вроде Ольги Бузовой.