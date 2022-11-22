Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева 22 мая стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт даркон. Сегодня она с детьми живет на Земле обетованной и уверяет, что счастлива. Но поскольку в родных палестинах у нее осталось множество завистников, клеветников и хулителей, то Примадонна вынуждена защищаться.

Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева 22 мая стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт "даркон". Сегодня она с детьми живет на Земле обетованной и уверяет, что счастлива. Но поскольку в родных палестинах у нее осталось множество завистников, клеветников и хулителей, то Примадонна вынуждена защищаться.Ни для кого не секрет, что у Аллы Пугачевой большая коллекция париков и шиньонов. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – благодаря прическам певица может создавать разные образы, настроения, характеры.А под париком у Пугачевой всегда надета эластичная черная повязка шириной примерно четыре сантиметра. "Я не могу без нее, она всегда со мной", – признавалась Алла Борисовна на репетиции своего последнего кремлевского концерта. Причину важности этого скрытого от посторонних глаз интимного аксессуара звезда не сообщила.Поклонники думали, что эта повязка впитывает стекающий по лбу пот и не позволяет ему попасть в глаза. Ведь голове в парике всегда жарко.Но, как считают друзья певица, основная роль этой повязки – защита так называемого третьего глаза. Леонардо да Винчи считал его местом обитания души. Разные культуры и религии называют его чакрой, оком вечности, глазом Шивы, оком мудрости, сновиденческим оком, которое регулирует "количество духа" или жизненной силы, попадающей в организм из космоса. Дело в том, что работа артиста связана с энергетическим обменом с публикой, а взгляды и помыслы у зрителей могут быть недобрыми.Недавно Примадонна даже про людей, которые ей нравились, сказала, что они "были холопами, а стали рабами". Вот от их черной зависти она, видимо, и спасается при помощи оригинального амулета.