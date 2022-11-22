В Муроме под председательством спикера ЗС Владимира Киселёва прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований Владимирской области при Законодательном Собрании.

В Муроме под председательством спикера ЗС Владимира Киселёва прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований Владимирской области при Законодательном Собрании.Участники обсудили пути совершенствования работы Советов народных депутатов, проект бюджета области на 2023 год, а также познакомились с работой муромских предприятий в нынешних реалиях.Как обычно, осенью депутаты Законодательного Собрания начали активно работать над формированием важнейшего финансового документа грядущего года - областного бюджета. Одними из первых с его особенностями познакомились участники заседания Совета представительных органов муниципальных образований области при Законодательном Собрании. Другие вопросы повестки дня касались, прежде всего, совершенствования работы Советов народных депутатов.Основные вехиПредседательствующий на заседании спикер Заксобрания Владимир Киселёв (Фракция «Единая Россия») рассказал об основных вехах работы законодательной власти области с начала VII созыва - не только об основных принятых законах, но и о методах и способах работы ЗС. Таких, например, как привлечение общественности для определения приоритетов «народного бюджета»:- Я это для того рассказываю, чтобы и вы могли воспользоваться уже наработанным опытом Законодательного Собрания и применять эти методы в своей деятельности, - обратился к слушателям Владимир Киселёв. - Речь идёт о том, как депутатские объединения, Советы народных депутатов и отдельные рядовые депутаты должны общаться с нашими гражданами, выполнять их наказы. О том, как работать с обращениями жителей области, чтобы ни одно из этих обращений не оставалось без ответа.На благо людейВрио первого вице-гу­бер­на­то­ра Дмитрий Лызлов акцентировал внимание участников заседания на возросшей роли Советов народных депутатов муниципальных образований в жизни области в современных реалиях.В частности, об интеграции в жизнь региона вынужденных переселенцев и о мерах поддержки семей мобилизованных военнослужащих. Владимир Киселёв подчеркнул, что максимально эффективная работа возможна только при консолидации усилий на всех уровнях:- В соответствии с федеральным законодательством, органы местного самоуправления - абсолютно самостоятельны. Но мы видим, что в обязательном порядке это должна быть единая команда. И органы государственной власти, и органы местного самоуправления, несмотря на свою самостоятельность, должны работать консолидированно, чтобы улучшать на жизнь наших граждан, поддерживать могущество и обороноспособность нашей страны.Глава округа Муром Евгений Рычков привёл конкретные примеры взаимодействия администрации с муниципальной представительной властью и отметил, что людям, в сущности, не важно, какой уровень власти отстаивает их интересы. Им важен результат:- Вертикаль власти - это когда не делятся полномочия на местные, региональные и федеральные, а когда для жителей власть едина, а она уже между собой делит функции, кто чем занимается. Кто отвечает за контроль, кто отвечает за организацию. Но в целом - это одно государство, одна власть, которая отвечает перед жителями. Поэтому у нас сейчас проблема не с вертикалью власти, а с тем, что её недостаточно, - сообщил Евгений Рычков.Новый акцентО параметрах проекта областного бюджета и новых особенностях его исполнения в будущем году рассказал замдиректора департамента финансов Максим Васенин:- Сейчас активно используют так называемые инфраструктурные проекты. Это вложение средств в создание инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры. В нашей области реализуется одновременно несколько проектов, при этом здесь используется долгосрочное планирование, включающее ремонт и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, приобретение общественного транспорта, создание промышленной инфраструктуры. В Муроме есть один из объектов, который предполагается развивать в 2024 году, - парк промышленной механики. Это новый акцент нашей бюджетной политики, нацеленный, прежде всего, на развитие промышленного производства на территории области.Актуальная повесткаУчастники заседания не оставили без внимания и другие важнейшие вопросы актуальной повестки дня. Прежде всего - касающиеся импортозамещения, а также продовольственного и технологического суверенитета нашей страны в условиях санкций недружественных государств. С тем, как эти вопросы решают в округе Муром, познакомились на примере «Муроммашзавода». Это предприятие также столкнулось с трудностями: ресурсы, сырьё и материалы дорожают, нет комплектующих для импортного оборудования, иностранные контрагенты перешли на предоплату, причём некоторые задерживают либо отказываются отгружать продукцию. При этом на базе завода планируют создать инновационный научно-технический центр по исследованию и разработке высокоточных адаптивных систем, устройств и механизмов разного назначения для радиоастрономии, робототехники, станкостроения,автомобилестроения и точного машиностроения. Кроме того, «Муроммашзавод» и «КАМАЗ» планируют создать совместное предприятие, которое станет первым резидентом нового промтехнопарка в округе Муром.