Поклонники заподозрили Павла Прилучного в отъезде из страны.

Поклонники заподозрили Павла Прилучного в отъезде из страны.35-летний актерсериалов "Мажор" и "Закрытая школа" Павел Прилучный вновьоказался под вниманием журналистов. На днях в Сети появились слухи будто бы Павелотправился в Белгород для поддержки военных из нашей страны. После этого, егопоймали на видео в одном из ресторанов.Однако, близкие кПавлу Прилучному люди опровергают информацию, заявляя о совсем других планахактера. В эксклюзивном разговоре с менеджер бывшего мужа АгатыМуцениеце Александра Гривач рассказала о местоположении мужчины."Его нигденет. Он не в стране находится", — пояснила Гривач. По ее словам, звезда"Мажора" физически не мог оказаться в Белгороде. Предположительно, онмог отправиться либо в рабочую поездку, либо в отпуск.Поклонники тут жезаподозрили неладное, хотя, скорее всего, поводов для беспокойства нет. Актер ираньше часто уезжал с женой и наследниками на отдых. Напомним, что этим летомПрилучный женился на молодой актрисе Зепюр Брутян всего через несколько месяцевотношений. Вполне вероятно, что и в этот раз забравший детей у бывшей женыАгаты Муцениеце Павел Прилучный свинтил из России лишь временно — спрятаться отхолодной зимы и набраться сил.