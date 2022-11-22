По неофициальным источникам, Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района, написал...

По неофициальным источникам, Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района, написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Совет народных депутатов заявление принял. В настоящий момент районный руководитель находится в отпуске.Напомним, что после проверки прокуратуры в Судогодском районе возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Руководство МКП города Судогда «Благоустройство» по согласованию с администрацией Судогодского района более двух лет взимало с местных жителей плату за аренду контейнерных площадок. Ущерб составил почти 4 миллиона.Сам Александр Смирнов как районный менеджер фигурантом дела не является.Отметим, что он стал главой города Судогда в 2007 году, в 2011 повторно избран главой муниципального образования.Фото: https://admsud.ru/