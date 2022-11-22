Инвалид страдает системным хроническим тяжелым заболеванием кожи, ему необходимо постоянно...

Инвалид страдает системным хроническим тяжелым заболеванием кожи, ему необходимо постоянно применять дорогостоящий «Апремиласт». Который он имеет право получать бесплатно, будучи федеральным льготником.Но хотя еще в прошлом году подана заявка в департамент здравоохранения, препарат выдавался больному нерегулярно. На закупку его самим пациентом затрачено только за два месяца более 80 тыс руб.По результатам проверки прокурор города Владимира обратился в суд, теперь требования прокурора судом удовлетворены.Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.Фото https: //www.pxfuel.com