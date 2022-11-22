Днём к уборке общественных пространств и дворов привлечены 85 единиц техники и более 800 дворников.

Коммунальные службы Владимира переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов.Вместе с заместителем Евгением Михайловым он проинспектировал ход уборки снега с улиц. Спецтехника загружена противогололедными материалами. Расчистка и обработка дорог ведётся в круглосуточном режиме.«За сутки использовано 270 «кубов» пескосоляной смеси и вывезено 1220 кубометров снега», - уточнил новый глава областной столицы.Днём на уборку общественных территорий и дворов вышли 85 снегоуборочных машин и 800 дворников.