16 ноября депутаты Владимирского горсовета избрали главой областного центра Дмитрия Наумова.

16 ноября депутаты Владимирского горсовета избрали главой областного центра Дмитрия Наумова.А уже утром в понедельник, 21 ноября, он провёл свою первую планерку в новой должности.С чего начал?Как сообщает пресс-служба городской администрации, особое внимание градоначальник уделил зимней уборке улиц, дворов и территорий, закреплённых за предпринимателями и организациями.Дмитрий Наумов заметил, что ближайшее время покажет, кто во Владимире подготовился к зимнему сезону по-честному, а кто - только на словах. Объёмы фактической уборки будут проверять не по бумажным отчётам, а с приложением подтверждающих материалов - начиная с фотографий от жителей до критических публикаций в средствах массовой информации.Будем надеяться, что эти заверения не голословны. Во всяком случае, новоиспечённый глава не стал «долго запрягать», а уже в минувшие выходные «осваивал проблематику Владимира»: объезжал город и смотрел, насколько оперативно убирают город, благо, снег валил предшествующие сутки безостановочно.- Вопросы - в частности, как чистят внутриквартальные дороги и дворы - есть, но говорить, что улицы не убирали и весь город стоял в пробках, было бы преувеличением,- прокомментировал результаты инспекции Наумов.А как же ярмарка?Отдельно Дмитрий Наумов остановился на подготовке к январским праздникам. В первых числах декабря завершат оформлять город к Новому году. Дополнительных денег на иллюминацию «и прочие излишества» чиновники тратить не планируют, но обещают, что «детские ёлки и программы для владимирцев старшего возраста обязательно состоятся».В категорию «прочих излишеств» может попасть Рождественская ярмарка, которую проводят в историческом центре Владимира с 2013 года. «Некоторые считают, что сейчас не до веселья», -рассказывают в пресс-службе мэрии, поэтому ДмитрийНаумов предложил спросить у горожан, уместно ли «сохранять добрые традиции» в этом году. Решение примут с учётом мнения большинства.Почему новый?20 сентября Губернатор Владимирской области Александр Авдеев делегировал главу города Владимира Андрея Шохина своим представителем в Совете Федерации. Полномочия градоначальника до 30 октября исполнял замглавы горадминистрации Александр Максимов. После того, как его назначили врио вице-губернатора, эти обязанности возложили на другого вице-мэра - Владимира Гарёва.Изначально на участие в конкурсе по отбору кандидатов претендовали 5 человек, но в последний момент документы отозвал врио вице-губернатора по внутренней политике Дмитрий Лызлов. Конкурсная комиссия решила допустить до заседания горсовета всех 4-х оставшихся кандидатов, но уже после этого с дистанции сошёл заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов. Так, до заседания горсовета осталось трое участников: Андрей Николаевич Наумов, заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области; Дмитрий Викторович Наумов, глава администрации Гороховецкого района; Владимир Владимирович Рыкунов, первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР.16 ноября депутаты Владимирского горсовета открытым голосованием на 5 лет избрали нового главу города Владимира - им стал глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов.КомментарийГубернатор Владимирской области Александр Авдеев:- Самый главный экзамен у нового мэра Владимира впереди - ответственная каждодневная работа, чтобы оправдать надежды жителей. Дмитрий Викторович приходит с большим опытом руководства муниципалитетами разных уровней и свежим взглядом на развитие областной столицы. У меня вызывает доверие его разумный, спокойный, сбалансированный подход к работе. Особенно он будет ценен в наше непростое время, когда владимирцам так важно видеть в главе опору. Пригодится новому мэру и его опыт руководства территорией с многочисленными памятниками истории и культуры. Необходимо сделать Владимир ещё более привлекательным и комфортным для владимирцев и гостей.Прошу земляков поддержать нового руководителя. Со своей стороны, буду помогать ему в реализации полезных для жителей проектов и инициатив.